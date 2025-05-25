Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013