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Никола Сансоне
Статистика
Никола Сансоне - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1991 (35), Мюнхен
#11 | Нападающий
173 см
Италия
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
0 : 1
25.05.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
1 : 0
18.05.2025
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 1
11.05.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
0 : 1
03.05.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Комо
2 : 0
30.12.2024
Лечче
84' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
1 : 2
21.12.2024
Лацио
90' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
2 : 1
15.12.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
1 : 1
01.12.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 1
25.11.2024
Лечче
Был в запасе
85'
Италия. Серия А, 12 тур
Лечче
1 : 1
08.11.2024
Эмполи
60' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 0
02.11.2024
Лечче
87' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 0
29.10.2024
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
26.10.2024
Лечче
69' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 6
20.10.2024
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1 : 0
05.10.2024
Лечче
Был в запасе
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