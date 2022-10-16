Никола Сансоне - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Сансоне
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Сансоне
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|10
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|15.01.2023
|1' -85'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|59'
|09.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|31.10.2022
|90' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.10.2022
|78' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|90'
|08.10.2022
|73' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|1' -61'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|04.09.2022
|84' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|1' -74'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|62' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|23'