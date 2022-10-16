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    Никола Сансоне - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Никола
    Фамилия Сансоне
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 1991 (31 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Торино 1:0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 10 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    15.01.2023 1' -85' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    59'
    09.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    12.11.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 Был в запасе Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    06.11.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    31.10.2022 90' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    16.10.2022 78' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    90'
    08.10.2022 73' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 1' -61' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    04.09.2022 84' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.09.2022 1' -74' Болонья (Болонья) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2022 62' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    14.08.2022 1' -46' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    23'
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