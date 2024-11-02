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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лечче
Болонья - Лечче: обзор матча 02 ноября 2024
Болонья
02.11.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
85'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Лечче
87'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
П. Доргу
87'
Замена
А. Ребич
️️️️
Ю. Рамадани
86'
Желтая карточка
К. Гашпар
ГОЛ! 1:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Х. Миранда
85'
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Р. Фройлер
82'
Замена
С. Пош
️️️️
Л. Де Сильвестри
82'
76'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Х. Рафья
Желтая карточка
Д. Ндой
72'
71'
Желтая карточка
А. Пельмар
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
С. Кастро
68'
Желтая карточка
К. Урбански
66'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Й. Одгор
57'
Замена
К. Урбански
️️️️
Н. Моро
57'
57'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Л. Банда
57'
Замена
А. Пельмар
️️️️
Ф. Жилберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К)
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
4-2-1-3
1
Равалья
33
Миранда
26
Лукуми
31
Беукема
29
Де Сильвестри
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
3-2-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
25
Галло
4
Гашпар
24
Жилберт
13
Доргу
24
Рафья
20
Рамадани
19
Банда
50
Пьеротти
90
Крстович
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
6
Моро
82
Урбански
82
Урбански
6
Моро
9
Кастро
80
Фаббиан
80
Фаббиан
9
Кастро
19
Фройлер
19
Фергюсон
19
Фергюсон
19
Фройлер
21
Одгор
27
Даллинга
27
Даллинга
21
Одгор
24
Жилберт
3
Пельмар
3
Пельмар
24
Жилберт
24
Рафья
44
Пьерре
44
Пьерре
24
Рафья
19
Банда
29
Кулибали
29
Кулибали
19
Банда
20
Рамадани
9
Ребич
9
Ребич
20
Рамадани
13
Доргу
11
Сансоне
11
Сансоне
13
Доргу
Остались в запасе
Болонья
Лечче
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Болонья - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
14
Офсайды
1
0
Количество передач
552
219
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.63
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
Ренато ДальАра
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