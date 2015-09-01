Сергей Пчёлкин - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пчёлкин
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пчёлкин
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -46'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|1' -58'
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|74' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|1' -46'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|1' -56'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|1' -61'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|78' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|77' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|25.08.2015
|1' -70'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|74' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|80' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|69' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|62' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)