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Дания. Суперлига
Команды
Рандерс
Даниэль Хег
Статистика
€ 100 тыс
Даниэль Хег - статистика
Рандерс
6 января 1991 (35)
#3 | Защитник
190 см | 80 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
4 : 2
20.09.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
23.08.2026
Рандерс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
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Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
4 : 2
20.09.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
23.08.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
16.08.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
2 : 0
09.08.2026
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
1 : 0
02.08.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Рандерс
1 : 1
27.07.2026
Силькеборг
1' - 90'
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