Симоне Сини - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Сини
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|71
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Сини
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2011
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|27.02.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|19.12.2010
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|12.12.2010
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|3:2
|Кьево (Верона)
|10.11.2010
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Интер (Милан)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|26.09.2010
|65' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|19.09.2010
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|12.09.2010
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|29.08.2010
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:0
|Лечче (Лечче)