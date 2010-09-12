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    Симоне Сини - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Симоне
    Фамилия Сини
    Команда Бари
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2011 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Лечче (Лечче)
    27.02.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:2 Лечче (Лечче)
    20.02.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:0 Ювентус (Турин)
    19.12.2010 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Лечче (Лечче)
    12.12.2010 Был в запасе Лечче (Лечче) 3:2 Кьево (Верона)
    10.11.2010 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Интер (Милан)
    06.11.2010 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    26.09.2010 65' -90' Палермо (Палермо) 2:2 Лечче (Лечче)
    19.09.2010 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Лечче (Лечче)
    12.09.2010 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    29.08.2010 1' -90' Милан (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
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