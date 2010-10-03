Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Хальстед - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Марк
    Фамилия Хальстед
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 января 1990 (33 года)
    Рост 191
    Вес 81
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2011 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Блэкпул (Блэкпул)
    07.03.2011 67' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Челси (Лондон)
    26.02.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 4:0 Блэкпул (Блэкпул)
    22.02.2011 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    01.01.2011 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    28.12.2010 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    11.12.2010 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    27.11.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Блэкпул (Блэкпул)
    20.11.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    03.10.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    19.09.2010 Был в запасе Челси (Лондон) 4:0 Блэкпул (Блэкпул)
    11.09.2010 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    28.08.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    21.08.2010 Был в запасе Арсенал (Лондон) 6:0 Блэкпул (Блэкпул)
    • Читайте нас: 
    11