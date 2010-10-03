Марк Хальстед - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Хальстед
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1990 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|81
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Хальстед
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1990 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2011
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|07.03.2011
|67' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Челси (Лондон)
|26.02.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|4:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|22.02.2011
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.01.2011
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|28.12.2010
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|11.12.2010
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|20.11.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|19.09.2010
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|6:0
|Блэкпул (Блэкпул)