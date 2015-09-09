Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николай Вдовиченко - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Николай
    Отчество Васильевич
    Фамилия Вдовиченко
    Команда Динамо Вг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 апреля 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 13 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 56' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    90'
    26.10.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    60'
    20.10.2015 1' -89' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 1' -46' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    4'
    08.10.2015 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Носта (Новотроицк)
    03.10.2015 56' -90' Челябинск (Челябинск) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    90'
    27.09.2015 52' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    21.09.2015 46' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.09.2015 65' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    80'
    09.09.2015 1' -66' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.09.2015 1' -90' Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    13'
    28.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    21.08.2015 46' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11