Николай Вдовиченко - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Вдовиченко
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Николай
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Вдовиченко
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|13
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|56' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|90'
|26.10.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|60'
|20.10.2015
|1' -89'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|1' -46'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|4'
|08.10.2015
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|56' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|90'
|27.09.2015
|52' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|21.09.2015
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2015
|65' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|80'
|09.09.2015
|1' -66'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|13'
|28.08.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|46' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)