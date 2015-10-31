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Николай Вдовиченко - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1989 (37)
#25 | Нападающий
185 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
13
4
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Нижний Новгород
2 : 1
31.10.2015
Химик
56' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
26.10.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
60'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Нижний Новгород
1 : 0
20.10.2015
Динамо Киров
1' - 89'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада-Тольятти
0 : 3
14.10.2015
Нижний Новгород
1' - 46'
4'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Нижний Новгород
0 : 2
08.10.2015
Носта
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
1 : 3
03.10.2015
Нижний Новгород
56' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Нижний Новгород
2 : 0
27.09.2015
Сызрань-2003
52' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Волга
1 : 2
21.09.2015
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Нижний Новгород
3 : 1
15.09.2015
Ижевск
65' - 90'
80'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Нижний Новгород
0 : 0
09.09.2015
Нефтехимик
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Динамо Киров
2 : 2
03.09.2015
Нижний Новгород
1' - 90'
13'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Нижний Новгород
1 : 1
28.08.2015
Лада-Тольятти
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Носта
0 : 2
21.08.2015
Нижний Новгород
46' - 90'
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