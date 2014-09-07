Жолтан Липтак - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Жолтан
|Фамилия
|Липтак
|Команда
|Дьёр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шальготарьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|195
|Вес
|88
|Имя
|Жолтан
|Фамилия
|Липтак
|Команда
|Дьёр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шальготарьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|195
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2014
|1' -90'
|Венгрия
|1:2
|Северная Ирландия