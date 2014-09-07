Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жолтан Липтак - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Жолтан
    Фамилия Липтак
    Команда Дьёр
    Состав Основной
    Родной город Шальготарьян
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 195
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2014 1' -90' Венгрия 1:2 Северная Ирландия
    • Читайте нас: 
    11