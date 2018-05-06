Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Янн Керморган - статистика

Завершил карьеру
8 ноября 1981 (44)
#29 | Нападающий
184 см | 80 кг
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
12
2
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кардифф
0 : 0
06.05.2018
Рединг
Был в запасе
74'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
0 : 4
28.04.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
21.04.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
2 : 2
14.04.2018
Сандерленд
Был в запасе
79'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Фулхэм
1 : 0
10.04.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Рединг
1 : 0
07.04.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Рединг
1 : 0
30.03.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
71'
81'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
3 : 2
17.03.2018
Рединг
Был в запасе
89'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
13.03.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
2 : 1
10.02.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 2
03.02.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
0 : 1
20.01.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
0 : 0
13.01.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
0 : 2
02.01.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Барнсли
1 : 1
30.12.2017
Рединг
1' - 90'
68'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бристоль Сити
2 : 0
26.12.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
16.12.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
2 : 2
11.12.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
1 : 3
02.12.2017
Рединг
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 0
25.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
0 : 2
18.11.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Дерби Каунти
2 : 4
04.11.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
3 : 1
31.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
0 : 2
28.10.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
3
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
17
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+