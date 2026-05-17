Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франция. Лига 2
Команды
Нант
Юссеф Эль-Араби
Статистика
€ 100 тыс
Юссеф Эль-Араби - статистика
Нант
3 февраля 1987 (39), Кан
#19 | Нападающий
183 см | 70 кг
Марокко | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Кубок африканских наций 2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Испания. Примера 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
25
3/-1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 0
17.05.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
1 : 0
08.05.2026
Нант
82' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
3 : 0
02.05.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
2 : 1
26.04.2026
Нант
87' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
3 : 0
22.04.2026
Нант
80' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
0 : 0
11.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
05.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
2 : 3
22.03.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
07.03.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
1 : 0
01.03.2026
Нант
1' - 63'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
2 : 0
22.02.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
13.02.2026
Нант
78' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 1
07.02.2026
Лион
46' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
77' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 4
25.01.2026
Ницца
87' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
18.01.2026
Париж
1' - 65'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
0 : 2
04.01.2026
Нант
1' - 82'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
4 : 1
12.12.2025
Нант
64' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 2
06.12.2025
Ланс
1' - 60'
38'
38'
38'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
3 : 0
30.11.2025
Нант
1' - 59'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
23.11.2025
Лорьян
1' - 59'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
1' - 71'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
1' - 79'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 5
29.10.2025
Монако
1' - 71'
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
1' - 70'
2'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
0 : 2
19.10.2025
Лилль
63' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
0 : 0
04.10.2025
Нант
85' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 2
27.09.2025
Нант
89' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
2 : 2
20.09.2025
Ренн
82' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
1 : 0
13.09.2025
Нант
86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
30.08.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
1 : 0
24.08.2025
Нант
85' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
0 : 1
17.08.2025
ПСЖ
Был в запасе
Главные новости
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
1
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
3
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
16
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
4
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+