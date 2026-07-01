Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
01.08.25 / 01.07.26
Свободный агент
19.02.25 / 01.08.25
Свободный агент
30.07.24 / 19.02.25
Свободный агент
24.01.23 / 30.07.24
Свободный агент
09.02.22 / 24.01.23
Свободный агент
24.09.21 / 09.02.22
Без клуба
Свободный агент
07.09.21 / 24.09.21
Свободный агент
01.07.21 / 07.09.21
Свободный агент
01.07.20 / 01.07.21
Свободный агент
01.01.20 / 01.07.20
Свободный агент
01.07.18 / 01.07.19
Свободный агент