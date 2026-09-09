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€ 125 тыс

Иван Хомуха - статистика

Нефтехимик
14 июля 1994 (32)
#22 | Защитник
190 см | 67 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/4 финала
Чертаново
1 : 1
09.09.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
0 : 2
14.08.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нижний Новгород
5 : 1
08.08.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
01.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга
2 : 0
25.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
0 : 1
19.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 1
11.07.2026
Велес
1' - 90'
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