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    Иван Хомуха - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Викторович
    Фамилия Хомуха
    Команда Волгарь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1994 (28 лет)
    Рост 187
    Вес 67
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    87'
    02.11.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0
    (4:5)п    		 Кубань (Краснодар)
    44'
    05.10.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (2:4)п    		 Кубань (Краснодар)
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