Иван Хомуха - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Хомуха
|Команда
|Волгарь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|67
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Хомуха
|Команда
|Волгарь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|87'
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|44'
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)