Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Балан - статистика

Завершил карьеру
18 августа 1993 (33)
#39 | Защитник
177 см | 67 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верес
18
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
3 : 0
01.05.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
3 : 1
27.04.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
1 : 1
21.04.2024
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
0 : 2
30.03.2024
Кривбасс
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
17.03.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
0 : 2
25.02.2024
Колос
1' - 60'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер
2 : 0
08.12.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
4 : 2
25.11.2023
Харьков
1' - 90'
13'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
1 : 0
11.11.2023
Верес
1' - 90'
84'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
2 : 2
05.11.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Минай
0 : 0
29.10.2023
Верес
1' - 90'
88'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
2 : 5
22.10.2023
Рух
1' - 90'
90'
22'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Днепр-1
2 : 0
07.10.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
0 : 0
30.09.2023
ЛНЗ
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
0 : 0
22.09.2023
Верес
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Верес
1 : 2
19.08.2023
Ворскла
1' - 64'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 2
28.07.2023
Полесье
1' - 87'
28'
87'
Главные новости
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
5
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+