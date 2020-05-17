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Синджи Оказаки
Статистика
Синджи Оказаки - статистика
Завершил карьеру
16 апреля 1986 (40), Такаразука
#30 | Нападающий
173 см | 67 кг
Япония
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Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 1
17.05.2024
Оуд-Хеверли
1' - 53'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Сент-Труйден
2 : 1
12.05.2024
Мехелен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
РВДМ Брюссель
3 : 0
16.12.2023
Сент-Труйден
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Вестерло
3 : 3
10.11.2023
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 0
17.09.2023
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Шарлеруа
1 : 1
03.09.2023
Сент-Труйден
85' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
0 : 2
27.08.2023
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 2
20.08.2023
Сент-Труйден
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
0 : 1
13.08.2023
Андерлехт
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Кортрейк
0 : 1
06.08.2023
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
1 : 0
30.07.2023
Стандард
85' - 90'
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