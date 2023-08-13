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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Андерлехт
Сент-Труйден - Андерлехт: обзор матча 13 августа 2023
Сент-Труйден
13.08.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
53'
М. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Андерлехт
Желтая карточка
J. Barnes
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Л. Патрис
Замена
J. Barnes
️️️️
Р. Ито
90'
89'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
К. Дольберг
Желтая карточка
М. Делорж
86'
84'
Желтая карточка
Т. Леони
82'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
77'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Амузу
77'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Диавара
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ван Хелден
69'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Ф. Кайя
69'
Желтая карточка
А. Койта
60'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Э. Жуниор Бока
60'
55'
Красная карточка
А. Дрейер
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Н'Диайе
Пас отдал
А. Дрейер
20'
Желтая карточка
М. Стройкенс
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Шмидт
17
Бока
31
Годо
20
Ван Хелден
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
10
Ито
14
Стекерс
14
Кайя
4-1-1-2-2
1
Дюпе
54
Сарделла
14
Вертонген
27
Патрис
16
Н'Диайе
24
Диавара
9
Амузу
10
Дрейер
6
Леони
29
Стройкенс
9
Дольберг
20
Ван Хелден
20
Ямамото
20
Ямамото
20
Ван Хелден
17
Бока
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
17
Бока
10
Ито
23
23
10
Ито
14
Кайя
30
Оказаки
30
Оказаки
14
Кайя
24
Диавара
55
Кана
55
Кана
24
Диавара
9
Дольберг
21
Лонвейк
21
Лонвейк
9
Дольберг
9
Амузу
14
Раман
14
Раман
9
Амузу
Остались в запасе
Сент-Труйден
Андерлехт
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Андерлехт
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
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