Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Сент-Труйден
Гент - Сент-Труйден: обзор матча 20 августа 2023
Гент
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Труйден
34'
Д. Орбан
57'
Д. Торунарига
6'
А. Койта
12'
М. Делорж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Сент-Труйден
90'
+1
Замена
Р. Ямамото
️️️️
А. Койта
90'
+1
Замена
С. Оказаки
️️️️
Я. Стекерс
83'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
78'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
65'
65'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
64'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Ж. Чима Фудзита
Желтая карточка
М. Самуас
60'
59'
Желтая карточка
Э. Жуниор Бока
ГОЛ! 2:2!
Д. Торунарига
Пас отдал
С. Кумс
57'
53'
Желтая карточка
Б. Годо
Замена
Д. Торунарига
️️️️
М. Фофана
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Орбан
Пас отдал
Ц. Ватанабе
34'
Желтая карточка
Ж. де Сар
20'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Делорж
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Койта
Пас отдал
М. Делорж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
3
Арчи Браун
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Ярне Стекерс
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Гент
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3-4-1-2
1
Нарди
3
Браун
27
Кандусс
4
Ватанабе
18
Самуас
24
Кумс
20
Хонг
4
де Сар
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
4-1-2-1-2
1
Шмидт
14
Хасиока
31
Годо
20
Ван Хелден
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
16
Фудзита
11
Койта
14
Кайя
14
Стекерс
39
Фофана
33
Торунарига
33
Торунарига
39
Фофана
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
17
Бока
22
Янссенс
22
Янссенс
17
Бока
11
Койта
20
Ямамото
20
Ямамото
11
Койта
16
Фудзита
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
16
Фудзита
14
Стекерс
30
Оказаки
30
Оказаки
14
Стекерс
14
Кайя
23
23
14
Кайя
Остались в запасе
Гент
Сент-Труйден
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Гент - Сент-Труйден
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Новости команд
Все
Гент
Сент-Труйден
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+