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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Сент-Труйден
Шарлеруа - Сент-Труйден: обзор матча 03 сентября 2023
Шарлеруа
03.09.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
79'
О. Даббаг
88'
А. Койта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Сент-Труйден
90'
+8
Замена
О. Дюмонт
️️️️
А. Койта
90'
+7
Красная карточка
Ф. Анану
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Койта
85'
Замена
Ф. Анану
️️️️
Р. Ито
85'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Хасиока
85'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ван Хелден
Замена
М. Букамир
️️️️
Й. Багер
84'
ГОЛ! 1:0!
О. Даббаг
Пас отдал
Ж. Рогель
79'
Желтая карточка
С. Андреу
75'
Замена
А. Бернье
️️️️
Ю. Баджи
70'
Замена
А. Требель
️️️️
Р. Мориока
70'
68'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
J. Barnes
Желтая карточка
Й. Багер
56'
Замена
П. Гуягон
️️️️
Д. Хейманс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
27
Фредерик Анану
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-3-2-2
12
Коффи
5
Багер
25
Андреу
25
Марк
8
Зорган
7
Мбенза
21
Рогель
38
Хейманс
88
Мориока
20
Баджи
98
Даббаг
4-1-1-1-3
1
Сузуки
14
Хасиока
31
Годо
20
Ван Хелден
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
10
Ито
23
14
Стекерс
5
Багер
44
Букамир
44
Букамир
5
Багер
88
Мориока
16
Требель
16
Требель
88
Мориока
38
Хейманс
8
Гуягон
8
Гуягон
38
Хейманс
20
Баджи
17
Бернье
17
Бернье
20
Баджи
20
Ван Хелден
20
Ямамото
20
Ямамото
20
Ван Хелден
11
Койта
14
Дюмонт
14
Дюмонт
11
Койта
10
Ито
27
Анану
27
Анану
10
Ито
23
14
Кайя
14
Кайя
23
14
Хасиока
30
Оказаки
30
Оказаки
14
Хасиока
Остались в запасе
Шарлеруа
Сент-Труйден
1
Martin Delavalée
ВР
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
12
Йо Коппенс
ВР
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Шарлеруа - Сент-Труйден
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
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