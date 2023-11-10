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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Сент-Труйден
Вестерло - Сент-Труйден: обзор матча 10 ноября 2023
Вестерло
10.11.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Сент-Труйден
15'
Э. Байрам
33'
Н. Мадсен
90+1'
М. Фриган
5'
Э. Жуниор Бока
77'
А. Койта (П)
88'
А. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Сент-Труйден
90'
+10
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Я. Стекерс
90'
+4
Желтая карточка
В. Янссенс
ГОЛ! 3:3!
М. Фриган
Пас отдал
Д. Бос
90'
+1
90'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
М. Фриган
️️️️
P. Perdichizzi
90'
88'
ГОЛ! 2:3!
А. Койта
Замена
Д. Хасполат
️️️️
А. Пьедфорт
80'
79'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
79'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Р. Ито
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Койта
Замена
Л. Стассен
️️️️
Э. Дачи
70'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Г. Йоу
70'
46'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Ф. Анану
Желтая карточка
P. Perdichizzi
41'
36'
Желтая карточка
М. Делорж
ГОЛ! 2:1!
Н. Мадсен
33'
ГОЛ! 1:1!
Э. Байрам
Пас отдал
Б. Рейнолдс
15'
Желтая карточка
А. Пьедфорт
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жуниор Бока
Пас отдал
К. Захиролеслам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
27
Фредерик Анану
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-2-2
26
Болат
3
2
46
Пьедфорт
5
Бос
14
Рейнолдс
8
Сидорчук
24
Мадсен
22
Дачи
7
Йоу
3-1-1-1-4
1
Сузуки
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
27
Анану
10
Ито
18
Захиролеслам
14
Стекерс
46
Пьедфорт
34
Хасполат
34
Хасполат
46
Пьедфорт
7
Йоу
14
Мацуо
14
Мацуо
7
Йоу
2
20
Фриган
20
Фриган
2
22
Дачи
19
Стассен
19
Стассен
22
Дачи
17
Бока
22
Янссенс
22
Янссенс
17
Бока
27
Анану
20
Ямамото
20
Ямамото
27
Анану
10
Ито
16
Фудзита
16
Фудзита
10
Ито
14
Стекерс
14
Дюмонт
14
Дюмонт
14
Стекерс
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Вестерло
Сент-Труйден
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
12
Йо Коппенс
ВР
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Вестерло - Сент-Труйден
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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