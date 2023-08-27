Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Серкль Брюгге
Сент-Труйден - Серкль Брюгге: обзор матча 27 августа 2023
Сент-Труйден
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
64'
Т. Сомерс
69'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Серкль Брюгге
82'
Желтая карточка
О. Деман
69'
ГОЛ! 0:2!
К. Данке
Пас отдал
А. Минда
Замена
Р. Ито
️️️️
Р. Ван Хелден
69'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Ж. Чима Фудзита
69'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
69'
67'
Замена
А. Минда
️️️️
У. Сике
64'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сомерс
Пас отдал
Я. Гбоу
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
27
Алан Минда
ЦП
40
Xander Martlé
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
31
Годо
14
Хасиока
6
Сметс
16
Фудзита
17
Делорж
11
Койта
14
Кайя
14
Стекерс
4-2-3-2
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
5
Попович
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
2
Деман
34
Гбоу
24
Сомерс
9
Данке
17
16
Фудзита
20
Ямамото
20
Ямамото
16
Фудзита
20
Ван Хелден
10
Ито
10
Ито
20
Ван Хелден
14
Кайя
23
23
14
Кайя
41
Сике
27
Минда
27
Минда
41
Сике
Остались в запасе
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
40
Xander Martlé
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
40
Xander Martlé
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Сент-Труйден - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+