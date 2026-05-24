Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Владислав Калитвинцев - статистика

4 января 1993 (33)
#45 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
21
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
0 : 1
24.05.2026
Харьков
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Харьков
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Харьков
1' - 59'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Харьков
0 : 1
03.05.2026
Полесье
1' - 66'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
ЛНЗ
1 : 1
26.04.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
1 : 0
18.04.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Харьков
1 : 0
11.04.2026
Динамо К
27' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 0
04.04.2026
Харьков
64' - 90'
86'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
2 : 0
19.03.2026
Полтава
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
1 : 0
15.03.2026
Харьков
21' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух
0 : 3
09.03.2026
Харьков
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
1 : 0
28.02.2026
Александрия
1' - 73'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 0
21.02.2026
Кривбасс
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Полесье
0 : 0
03.11.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Харьков
0 : 1
25.10.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
1 : 1
20.10.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 1
05.10.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
1 : 0
28.09.2025
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Харьков
1 : 1
13.09.2025
Шахтер
1' - 90'
85'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
1' - 80'
26'
45'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Александрия
1 : 4
16.08.2025
Харьков
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Кривбасс
2 : 0
09.08.2025
Харьков
1' - 71'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
0 : 0
04.08.2025
Оболонь
1' - 90'
50'
Главные новости
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+