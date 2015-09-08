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    Сергей Чернецов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Чернецов
    Команда ЦРФСО
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦРФСО 17 1 0 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -76' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    22' 76'
    06.11.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Химки (Химки)
    01.11.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    26.10.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    21.10.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    17.10.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    12.10.2015 1' -90' Москва (Москва) 2:0 ЦРФСО (Смоленск)
    05.10.2015 66' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    15.09.2015 1' -85' Коломна (Коломна) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    85' 85'
    08.09.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    01.09.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    25.08.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    18.08.2015 1' -90' Химки (Химки) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    86'
    12.08.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:2 Текстильщик (Иваново)
    88'
    04.08.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:2 Волга (Тверь)
    20.07.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:0 ЦРФСО (Смоленск)
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