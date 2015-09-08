Сергей Чернецов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Чернецов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Чернецов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|17
|1
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -76'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|22' 76'
|06.11.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|12.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|66' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|15.09.2015
|1' -85'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|85' 85'
|08.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|86'
|12.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|88'
|04.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)