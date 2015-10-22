Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вячеслав Шишкин - статистика

Завершил карьеру
1 февраля 1993 (33)
#93 | Защитник
186 см | 79 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сибирь-2
14
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 20 тур
Томь-2
1 : 4
22.10.2015
Сибирь-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Иртыш
3 : 0
19.10.2015
Сибирь-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
Сибирь-2
3 : 0
12.10.2015
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
Сибирь-2
0 : 3
09.10.2015
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
Смена
1 : 1
02.10.2015
Сибирь-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
Сахалин
4 : 0
29.09.2015
Сибирь-2
1' - 79'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 14 тур
Сибирь-2
1 : 0
22.09.2015
Якутия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
Сибирь-2
1 : 4
09.09.2015
Чита
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
Чита
3 : 1
30.08.2015
Сибирь-2
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
Якутия
2 : 1
23.08.2015
Сибирь-2
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 4 тур
Новокузнецк
1 : 1
02.08.2015
Сибирь-2
1' - 58'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
Динамо Брл
0 : 1
30.07.2015
Сибирь-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Сибирь-2
2 : 2
22.07.2015
Томь-2
1' - 90'
85'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур
Сибирь-2
2 : 2
19.07.2015
Иртыш
1' - 90'
Главные новости
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
1
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+