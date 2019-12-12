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Нана Асаре
Статистика
Нана Асаре - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1986 (40)
#21 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Бельгия. Плей-офф 2015/2016
Бельгия. Про-Лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
11
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Гент
2 : 1
12.12.2019
Александрия
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Сент-Этьен
0 : 0
28.11.2019
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Вольфсбург
1 : 3
07.11.2019
Гент
1' - 90'
45'
Лига Европы, 3 тур
Гент
2 : 2
24.10.2019
Вольфсбург
1' - 90'
37'
Лига Европы, 2 тур
Александрия
1 : 1
03.10.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Гент
3 : 2
19.09.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Риека
1 : 1
29.08.2019
Гент
1' - 90'
88'
Лига Европы, 4 раунд
Гент
2 : 1
22.08.2019
Риека
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Гент
3 : 0
15.08.2019
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
1 : 1
08.08.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
1' - 90'
4'
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