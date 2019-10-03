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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Александрия - Гент
Александрия - Гент: обзор матча 03 октября 2019
Александрия
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Гент
6'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Гент
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Владимир Шаран
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Нана Асаре
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Александрия
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
3-2-1
79
Панькив
20
Пашаев
4
Дубра
7
Лучкевич
44
Банада
24
Гречишкин
6
Ковалец
3-1-3-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Пластун
23
Лустиг
42
Овусу
21
Асаре
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
9
Яремчук
29
Депуатр
Остались в запасе
Александрия
Гент
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Александрия - Гент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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