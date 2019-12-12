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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Александрия
Гент - Александрия: обзор матча 12 декабря 2019
Гент
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
7'
Л. Депуатр
16'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Александрия
Желтая карточка
С. Кумс
90'
+1
79'
Желтая карточка
К. Ковалец
ГОЛ! 2:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Р. Безус
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Р. Безус
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Александрия
26
Антон Шендрик
ЦЗ
2-1-4-2
1
Камински
32
Пластун
23
Лустиг
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
21
Асаре
90
Безус
29
Депуатр
9
Яремчук
4-1-1-1
79
Панькив
15
Запорожан
20
Пашаев
4
Дубра
7
Лучкевич
24
Гречишкин
6
Ковалец
21
Безбородько
Остались в запасе
Гент
Александрия
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Гент - Александрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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