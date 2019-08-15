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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - АЕК
Гент - АЕК: обзор матча 15 августа 2019
Гент
15.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
АЕК
65'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - АЕК
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мойсов
90'
Желтая карточка
Э. Эвел
Желтая карточка
М. Лустиг
79'
70'
Желтая карточка
М. Гонсалес
68'
Желтая карточка
А. Баррера
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
65'
41'
Желтая карточка
А. Янну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Нана Асаре
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
АЕК
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
8
Акоран Баррера
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
9
Апостолос Янну
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
3-1-3-2
1
Камински
23
Лустиг
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Пластун
42
Овусу
21
Асаре
8
Оджиджа-Офое
19
Деягер
9
Яремчук
29
Депуатр
3-4-1-2
25
Тоньо
3
Гонсалес
20
Труйолс
5
Мойсов
11
Тете
22
Састре
10
Касес
8
Баррера
8
Эвел
10
Тричковски
9
Янну
Остались в запасе
Гент
АЕК
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
25
Андреас Христодулу
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Иньяки Астис
Статистика матча Гент - АЕК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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