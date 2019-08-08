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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Гент
АЕК - Гент: обзор матча 08 августа 2019
АЕК
08.08.2019, четверг, 18:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Гент
88'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Гент
ГОЛ! 1:0!
И. Тричковски
88'
82'
Желтая карточка
Л. Верстраэт
Желтая карточка
А. Баррера
80'
Желтая карточка
Т. Тете
33'
28'
Желтая карточка
Б. Деягер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Нана Асаре
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-4-1-2
25
Тоньо
3
Гонсалес
5
Мойсов
20
Труйолс
22
Састре
8
Баррера
11
Тете
10
Касес
8
Эвел
9
Янну
10
Тричковски
3-1-3-2
1
Камински
32
Пластун
32
Нгаду-Нгаджуй
23
Лустиг
42
Овусу
21
Асаре
8
Оджиджа-Офое
19
Деягер
14
Кубо
9
Яремчук
Остались в запасе
АЕК
Гент
25
Андреас Христодулу
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча АЕК - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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