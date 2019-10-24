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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Вольфсбург
Гент - Вольфсбург: обзор матча 24 октября 2019
Гент
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
41'
Р. Яремчук
90+4'
Р. Яремчук
3'
В. Вегхорст
24'
В. Са
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Вольфсбург
ГОЛ! 2:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
Ж. Домпе
90'
+4
57'
Желтая карточка
К. Мбабу
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
54'
ГОЛ! 1:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
41'
Желтая карточка
Н. Асаре
37'
33'
Желтая карточка
Вилльям
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
28'
24'
ГОЛ! 0:2!
В. Са
Пас отдал
М. Арнольд
19'
Желтая карточка
В. Вегхорст
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Тиссеран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Вольфсбург
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-1-3-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Пластун
23
Лустиг
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
21
Асаре
9
Яремчук
29
Депуатр
4-1-1-3-1
12
Перван
12
Вилльям
31
Кнохе
25
Брума
32
Тиссеран
23
Гилявоги
27
Арнольд
11
Штеффен
27
Са
7
Брекало
9
Вегхорст
Остались в запасе
Гент
Вольфсбург
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Гент - Вольфсбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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