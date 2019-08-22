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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Риека
Гент - Риека: обзор матча 22 августа 2019
Гент
22.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Риека
57'
Л. Депуатр
71'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Риека
ГОЛ! 2:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
М. Лустиг
71'
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
57'
Начало матча
Статистика матча Гент - Риека
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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