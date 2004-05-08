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    Алексей Михайлов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Михайлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    08.11.2004 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    30.10.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:0 Динамо (Москва)
    15.08.2004 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    24.07.2004 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Динамо (Москва)
    10.07.2004 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
    07.07.2004 1' -90' Динамо (Москва) 2:4 Локомотив (Москва)
    03.07.2004 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Динамо (Москва)
    19.05.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:2 Динамо (Москва)
    08.05.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Динамо (Москва)
    02.05.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    17.04.2004 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Рубин (Казань)
    11.04.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Динамо (Москва)
    07.04.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    03.04.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Динамо (Москва)
    27.03.2004 1' -90' Динамо (Москва) 5:0 Ротор (Волгоград)
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