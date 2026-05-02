Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин Я - Заря Луганск РФ: обзор матча 02 мая 2026

Рубин Я
02.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Заря Луганск РФ
45+2' Б. Джанелидзе (П) 61' В. Пурак 90' Д. Полях
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин Я - Заря Луганск РФ
Завершен
Замена
Максим Тарасенко ️️️️➡️️ Данил Полях
90'
ГОЛ! 3:0! Данил Полях
90'
Желтая карточка
Георгий Туаев
87'
Замена
Gennadi Raskind ️️️️➡️️ Вячеслав Пурак
80'
66'
Замена
Владислав Саушкин ️️️️➡️️ Максим Агапов
66'
Замена
Константин Антонец ️️️️➡️️ Артём Демагин
62'
Замена
Роман Романов ️️️️➡️️ Никита Куканов
62'
Замена
Sergey Tsindrik ️️️️➡️️ Сергей Демченко
ГОЛ! 2:0! Вячеслав Пурак
Пас отдал Данил Полях
61'
Замена
Никита Панамарев ️️️️➡️️ Альберт Наниев
56'
54'
Желтая карточка
Максим Агапов
ГОЛ с пенальти! 1:0! Бека Джанелидзе
45' +2
45'
Замена
Михаил Захаров ️️️️➡️️ Артем Шоларь
Желтая карточка
Данил Полях
40'
33'
Желтая карточка
Valentin Ushakov
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин Я
31
Георгий Туаев
ВР
93
Sergey Shulga
ЛЗ
4
Валерий Федосюк
ЛЗ
99
Бека Джанелидзе
ПЗ
67
Grigori Tarnov
ПЗ
25
Андрей Колтаков
ЛП
10
Саркис Папазян
ЦП
15
Альберт Наниев
ЦП
33
Вячеслав Пурак
ЦФ
7
Данил Полях
ЦФ
Главный тренер
Алексей Грачев
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЛЗ
8
Никита Куканов
ЛЗ
28
Артём Демагин
ПЗ
2
Спартак Гогниев
ПЗ
10
Владислав Запорожец
ЛП
72
Максим Агапов
ЛП
18
Сергей Демченко
ЦП
18
Артем Шоларь
ПП
17
Иван Глущенко
ПП
9
Valentin Ushakov
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Рубин Я
82
Илья Иванов
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
88
Никита Панамарев
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
22
Максим Тарасенко
ЦЗ
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
Заря Луганск РФ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
7
Роман Романов
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
19
Sergey Tsindrik
ЦЗ
11
Михаил Захаров
ЦЗ
15
Валерий Титаренко
ЦЗ
4-3-2
31
Туаев
4
Федосюк
99
Джанелидзе
93
Shulga
67
Tarnov
25
Колтаков
15
Наниев
10
Папазян
7
Полях
33
Пурак
4-5-1
16
Микитюк
2
Гогниев
28
Демагин
3
Мулдаров
8
Куканов
17
Глущенко
18
Шоларь
10
Запорожец
18
Демченко
72
Агапов
9
Ushakov
15
Наниев
88
Панамарев
88
Панамарев
15
Наниев
33
Пурак
23
Raskind
23
Raskind
33
Пурак
7
Полях
22
Тарасенко
22
Тарасенко
7
Полях
28
Демагин
21
Антонец
21
Антонец
28
Демагин
8
Куканов
7
Романов
7
Романов
8
Куканов
72
Агапов
5
Саушкин
5
Саушкин
72
Агапов
18
Демченко
19
Tsindrik
19
Tsindrik
18
Демченко
18
Шоларь
11
Захаров
11
Захаров
18
Шоларь
Остались в запасе
Рубин Я
Заря Луганск РФ
82
Илья Иванов
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Грачев
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
15
Валерий Титаренко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Остались в запасе
82
Илья Иванов
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
Остались в запасе
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
15
Валерий Титаренко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Грачев
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Статистика матча Рубин Я - Заря Луганск РФ
2
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
4
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Рубин Я
Заря Луганск РФ
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
РФС создаст новый кубковый турнир
2025.07.04 12:22
4
Прогноз на точный счeт матча «Рубин Ялта» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:54
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Рубин Я
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+