Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Чайка-М: обзор матча 08 мая 2026

Заря Луганск РФ
08.05.2026, пятница, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
3 : 2
Завершен
Чайка-М
14' М. Захаров 51' М. Захаров 58' И. Глущенко
61' Р. Веселовский 90+1' А. Василенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Заря Луганск РФ - Чайка-М
Завершен
Замена
Артем Шоларь ️️️️➡️️ Валерий Титаренко
90' +1
Замена
Владислав Саушкин ️️️️➡️️ Максим Агапов
90' +1
90' +1
ГОЛ! 3:2! Арсений Василенко
Замена
Артём Демагин ️️️️➡️️ Михаил Захаров
86'
80'
Желтая карточка
Андрей Терехов
74'
Замена
Даниил Левко ️️️️➡️️ Илья Бугаев
Замена
Сергей Демченко ️️️️➡️️ Иван Глущенко
65'
Замена
Владислав Запорожец ️️️️➡️️ Valentin Ushakov
64'
61'
ГОЛ! 3:1! Радислав Веселовский
59'
Замена
Муса Мударов ️️️️➡️️ Дмитрий Пензенко
ГОЛ! 3:0! Иван Глущенко
Пас отдал Максим Агапов
58'
57'
Замена
Айк Оганнисян ️️️️➡️️ Артем Артеменко
ГОЛ! 2:0! Михаил Захаров
Пас отдал Валерий Титаренко
51'
46'
Замена
Радислав Веселовский ️️️️➡️️ Илья Кузьмин
Желтая карточка
Valentin Ushakov
36'
ГОЛ! 1:0! Михаил Захаров
Пас отдал Иван Глущенко
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
2
Спартак Гогниев
ЛЗ
7
Роман Романов
ЛЗ
17
Иван Глущенко
ЛЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ПЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ПЗ
15
Валерий Титаренко
ЦП
11
Михаил Захаров
ЦФ
9
Valentin Ushakov
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Чайка-М
33
Илья Завалеев
ВР
24
Андрей Терехов
ЛЗ
55
Вячеслав Петров
ЛЗ
21
Владислав Ладыченко
ЛЗ
29
Святослав Брикса
ПЗ
27
Евгений Кузьмин
ПЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
72
Артем Артеменко
ЛП
77
Дмитрий Пензенко
ПП
26
Арсений Василенко
ЦФ
32
Илья Кузьмин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Заря Луганск РФ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
8
Никита Куканов
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
18
Сергей Демченко
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
10
Владислав Запорожец
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
Чайка-М
18
Матвей Малышев
ЦЗ
90
Айк Оганнисян
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
17
Амин Хачаев
ЦЗ
8
Ярослав Бабченко
ЦЗ
10
Муса Мударов
ЦЗ
21
Всеволод Игнатенко
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
96
Иван Сорочинский
ЦЗ
3-2-1-2
16
Микитюк
2
Гогниев
7
Романов
4
Скрыпников
17
Глущенко
19
Tsindrik
15
Титаренко
9
Ushakov
11
Захаров
3-2-2-2
33
Завалеев
27
Кузьмин
24
Терехов
55
Петров
87
Бугаев
21
Ладыченко
77
Пензенко
72
Артеменко
32
Кузьмин
26
Василенко
11
Захаров
28
Демагин
28
Демагин
11
Захаров
17
Глущенко
18
Демченко
18
Демченко
17
Глущенко
72
Агапов
5
Саушкин
5
Саушкин
72
Агапов
15
Титаренко
18
Шоларь
18
Шоларь
15
Титаренко
9
Ushakov
10
Запорожец
10
Запорожец
9
Ushakov
72
Артеменко
90
Оганнисян
90
Оганнисян
72
Артеменко
32
Кузьмин
12
Веселовский
12
Веселовский
32
Кузьмин
77
Пензенко
10
Мударов
10
Мударов
77
Пензенко
87
Бугаев
8
Левко
8
Левко
87
Бугаев
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Чайка-М
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
8
Никита Куканов
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
18
Матвей Малышев
ЦЗ
17
Амин Хачаев
ЦЗ
8
Ярослав Бабченко
ЦЗ
21
Всеволод Игнатенко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
96
Иван Сорочинский
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Остались в запасе
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
8
Никита Куканов
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
Остались в запасе
18
Матвей Малышев
ЦЗ
17
Амин Хачаев
ЦЗ
8
Ярослав Бабченко
ЦЗ
21
Всеволод Игнатенко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
96
Иван Сорочинский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Виктор Шкурат
Статистика матча Заря Луганск РФ - Чайка-М
1
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Чайка-М
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+