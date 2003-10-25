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    Юлиан Дэницэ - статистика

    Имя Юлиан
    Отчество .
    Фамилия Дэницэ
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1975 (47 лет)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.10.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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