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    Александр Баранов - статистика

    Имя Александр
    Отчество Иванович
    Фамилия Баранов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
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