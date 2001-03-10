|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|30.06.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Сокол (Саратов)
|05.05.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|28.04.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|31.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|17.03.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|10.03.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Сокол (Саратов)