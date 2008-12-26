До-Хеон Ким - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|До-Хеон
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|До-Хеон
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2009
|83' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|09.05.2009
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|02.05.2009
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.03.2009
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|07.02.2009
|1' -46'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.01.2009
|76' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.01.2009
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.01.2009
|77' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.12.2008
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.12.2008
|1' -69'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.12.2008
|1' -64'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|13.12.2008
|46' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|4:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Портсмут (Портсмут)
|22.11.2008
|1' -57'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.11.2008
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:3
|Челси (Лондон)
|08.11.2008
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.11.2008
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|27.09.2008
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.09.2008
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.09.2008
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Вест Хэм (Лондон)
|30.08.2008
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.08.2008
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)