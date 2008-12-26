Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    До-Хеон Ким - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя До-Хеон
    Фамилия Ким
    Команда Сувон Самсунг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1982 (40 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2009 83' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    09.05.2009 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    02.05.2009 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.03.2009 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:3 Арсенал (Лондон)
    07.02.2009 1' -46' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    31.01.2009 76' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.01.2009 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    10.01.2009 77' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    28.12.2008 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    26.12.2008 1' -69' Челси (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.12.2008 1' -64' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    13.12.2008 46' -90' Сандерленд (Сандерленд) 4:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.12.2008 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Портсмут (Портсмут)
    22.11.2008 1' -57' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.11.2008 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:3 Челси (Лондон)
    08.11.2008 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.11.2008 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    27.09.2008 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.09.2008 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.09.2008 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Вест Хэм (Лондон)
    30.08.2008 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.08.2008 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    • Читайте нас: 
    11