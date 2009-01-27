Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 января 2009
Вест Бромвич
27.01.2009, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
22'
Д. Бербатов
44'
К. Тевес
60'
Н. Видич
65'
К. Роналду
73'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
+1
Желтая карточка
М. Кэррик
Желтая карточка
Д. Моррисон
Замена
З. Тошич
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
С. Карсон
ГОЛ! 0:5!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Бербатов
Желтая карточка
Р. Беднар
Замена
Р. Экерсли
️️️️
Г. Невилл
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Зуиверлон
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Симпсон
Желтая карточка
П. Джи Сун
ГОЛ! 0:3!
Н. Видич
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Р. Корен
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Красная карточка
П. Робинсон
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Пеле
ЦЗ
11
Крис Брант
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
51
Джанни Зуиверлон
ПП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
3-4-1
33
Карсон
4
Робинсон
4
Пеле
4
Донк
11
Брант
6
Валеро
10
Корен
51
Зуиверлон
20
Симпсон
4-3-3
1
ван дер Сар
0
Невилл
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
11
Гиггз
7
Роналду
10
Бербатов
32
Тевес
16
Чех
16
Чех
51
Зуиверлон
7
Моррисон
7
Моррисон
51
Зуиверлон
20
Симпсон
19
Беднар
19
Беднар
20
Симпсон
0
Невилл
2
Экерсли
2
Экерсли
0
Невилл
10
Бербатов
18
Тошич
18
Тошич
10
Бербатов
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
0
Дин Кили
ВР
4
До-Хеон Ким
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
4
До-Хеон Ким
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+