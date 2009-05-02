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Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 02 мая 2009
Тоттенхэм
02.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
43'
Д. Дженас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
Х. Карлос Менсегес
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Симпсон
️️️️
П. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Дженас
Пас отдал
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Роберт Корен
ПП
21
Юссуф Мулумбу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
19
Роман Беднар
ЦФ
20
Джей Симпсон
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
26
Кинг
14
Чорлука
16
Дженас
8
Паласиос
10
Модрич
12
Леннон
7
Кин
10
Павлюченко
4-4-1
33
Карсон
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Мартис
4
Робинсон
10
Корен
14
Грининг
6
Валеро
11
Брант
21
Мулумбу
10
Павлюченко
9
Дефо
9
Дефо
10
Павлюченко
6
Валеро
80
Тейшейра
80
Тейшейра
6
Валеро
21
Мулумбу
10
Менсегес
10
Менсегес
21
Мулумбу
4
Робинсон
20
Симпсон
20
Симпсон
4
Робинсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
0
Дин Кили
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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