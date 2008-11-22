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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 22 ноября 2008
Сток Сити
22.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
84'
М. Сидибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
Замена
Р. Беднар
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
М. Сидибе
Замена
Л. Корт
️️️️
Р. Шоукросс
Замена
️️️️
Т. Соарес
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Д. Ким
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Д. Китсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Том Соарес
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
25
Файе
17
Шоукросс
2
Гриффин
8
Соарес
17
Файе
15
Диао
5
Делап
18
Китсон
11
Сидибе
4-5-1
33
Карсон
51
Зуиверлон
4
Мейте
13
Ольссон
4
Робинсон
10
Корен
14
Грининг
11
Брант
6
Валеро
4
Ким
11
Миллер
17
Шоукросс
28
Корт
28
Корт
17
Шоукросс
18
Китсон
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
18
Китсон
4
Ким
80
Тейшейра
80
Тейшейра
4
Ким
6
Валеро
19
Беднар
19
Беднар
6
Валеро
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
1
Стив Симонсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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