Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2008
Челси
26.12.2008, пятница, 16:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
3'
Д. Дрогба
45'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
Замена
Деку
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Ким
Замена
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лэмпард
Замена
Л. Барнетт
️️️️
А. Мейте
Травма
А. Мейте
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Деку
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
33
Алекс
3
Босингва
13
Баллак
8
Лэмпард
12
Оби Микел
12
Коул
39
Анелька
11
Дрогба
4-5
33
Карсон
13
Ольссон
4
Мейте
51
Зуиверлон
4
Робинсон
11
Брант
14
Грининг
10
Корен
7
Моррисон
4
Ким
3
Босингва
0
Беллетти
0
Беллетти
3
Босингва
12
Коул
0
Деку
0
Деку
12
Коул
13
Малуда
13
Малуда
4
Мейте
25
Барнетт
25
Барнетт
4
Мейте
27
Мур
27
Мур
4
Ким
19
Беднар
19
Беднар
4
Ким
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
23
Карло Кудичини
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Вест Бромвич
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+