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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Портсмут
Вест Бромвич - Портсмут: обзор матча 07 декабря 2008
Вест Бромвич
07.12.2008, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
39'
Д. Грининг
58'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Портсмут
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
Н. Кану
️️️️
П. Крауч
Замена
Л. Мур
️️️️
И. Миллер
Замена
Р. Беднар
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Замена
️️️️
Н. Бельхадж
Желтая карточка
П. Буба Диоп
ГОЛ! 1:0!
Д. Грининг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
4
Робинсон
4
Мейте
13
Ольссон
51
Зуиверлон
11
Брант
14
Грининг
6
Валеро
7
Моррисон
10
Корен
11
Миллер
3-2-3-2
1
Джеймс
5
Кэмпбелл
25
Дистен
3
Памаро
8
Джонсон
39
Бельхадж
19
Кранчар
16
Диоп
27
Дэйвис
9
Дефо
15
Крауч
6
Валеро
19
Беднар
19
Беднар
6
Валеро
11
Миллер
27
Мур
27
Мур
11
Миллер
15
Крауч
27
Кану
27
Кану
15
Крауч
Остались в запасе
Вест Бромвич
Портсмут
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Бромвич - Портсмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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