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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 13 декабря 2008
Сандерленд
13.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Вест Бромвич
22'
К. Джонс
24'
К. Джонс
39'
Э. Рид
46'
Д. Сиссе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
Э. Рид
Желтая карточка
А. Фердинанд
Замена
️️️️
Л. Мур
Замена
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
П. Робинсон
Желтая карточка
С. Карсон
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Д. Ким
️️️️
К. Брант
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Сиссе
ГОЛ! 3:0!
Э. Рид
Пас отдал
С. Мальбранк
ГОЛ! 2:0!
К. Джонс
Пас отдал
Э. Рид
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Э. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
10
Теему Тайнио
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рой Кин
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сандерленд
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Вест Бромвич
4
До-Хеон Ким
ЛП
19
Роман Беднар
ЦФ
3-2-3-2
13
Фулоп
4
Коллинс
33
Носуорти
35
Фердинанд
15
Ричардсон
27
Бардсли
11
Рид
10
Тайнио
10
Мальбранк
12
Сиссе
9
Джонс
4-5-1
33
Карсон
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Мейте
4
Робинсон
11
Брант
7
Моррисон
14
Грининг
6
Валеро
10
Корен
27
Мур
11
Рид
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
11
Рид
11
Брант
4
Ким
4
Ким
11
Брант
7
Моррисон
19
Беднар
19
Беднар
7
Моррисон
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
Главный тренер
Рой Кин
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рой Кин
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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