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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 10 января 2009
Астон Вилла
10.01.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
18'
К. Дэйвис
40'
Г. Агбонлахор
49'
Д. Моррисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
+1
Желтая карточка
Р. Беднар
Замена
К. Куэльяр
️️️️
С. Сидуэлл
Замена
Д. Ким
️️️️
Б. Валеро
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Моррисон
Травма
Д. Моррисон
ГОЛ! 2:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
Д. Грининг
Замена
Р. Беднар
️️️️
Л. Мур
ГОЛ! 2:0!
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
Г. Бэрри
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мартин Лаурсен
(К)
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
14
Джонатан Грининг
(К)
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
20
Джей Симпсон
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
36
Янг
33
Дэйвис
5
Лаурсен
15
Янг
6
Рео-Кокер
20
Милнер
14
Сидуэлл
18
Бэрри
19
Петров
11
Агбонлахор
3-4-2
33
Карсон
25
Барнетт
13
Ольссон
4
Робинсон
7
Моррисон
10
Корен
14
Грининг
6
Валеро
27
Мур
20
Симпсон
14
Сидуэлл
3
Куэльяр
3
Куэльяр
14
Сидуэлл
6
Валеро
4
Ким
4
Ким
6
Валеро
7
Моррисон
11
Брант
11
Брант
7
Моррисон
27
Мур
19
Беднар
19
Беднар
27
Мур
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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