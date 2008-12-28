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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 28 декабря 2008
Вест Бромвич
28.12.2008, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
83'
Р. Беднар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Дженас
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Зокора
ГОЛ! 1:0!
Р. Беднар
Пас отдал
М. Чех
Замена
️️️️
Б. Валеро
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Модрич
Замена
️️️️
Д. Зуиверлон
Травма
Д. Зуиверлон
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Д. Бентли
Замена
Г. Дорранс
️️️️
К. Брант
Желтая карточка
Д. Зуиверлон
Желтая карточка
К. Брант
Красная карточка
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
Д. Моррисон
13'
Желтая карточка
М. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
19
Роман Беднар
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
4-4-2
33
Карсон
16
Чех
13
Ольссон
25
Барнетт
51
Зуиверлон
11
Брант
14
Грининг
6
Валеро
7
Моррисон
27
Мур
19
Беднар
4-5-1
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
39
Вудгейт
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
16
Зокора
10
Модрич
21
Бентли
10
Бент
11
Брант
18
Дорранс
18
Дорранс
11
Брант
21
Бентли
23
О'Хара
23
О'Хара
21
Бентли
10
Модрич
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Модрич
16
Зокора
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
16
Зокора
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
0
Дин Кили
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стив Тэннер
(Сомерсет)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:15 (в записи)
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