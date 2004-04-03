|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|23.05.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|ФК Москва (Москва)
|19.05.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|16.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|08.05.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|24.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|18.04.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|10.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|07.04.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|03.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|5:1
|Крылья Советов (Самара)
|12.03.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|ФК Москва (Москва)