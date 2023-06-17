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Фил Джонс
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Фил Джонс - новости
Завершил карьеру
21 февраля 1992 (34), Престон
#4 | Защитник
180 см | 70 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Пять игроков покинули «Манчестер Юнайтед»
2023.06.17 11:45
1
Фото
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе предпоследнего игрока эпохи Фергюсона
2023.05.19 13:17
1
Летом в «МЮ» останется только один футболист, заставший последнее чемпионство Фергюсона
2023.05.16 23:48
Летом «МЮ» покинет игрок, который провел 12 лет в клубе
2023.05.16 12:55
«Манчестер Юнайтед» летом намерен избавиться от 15 игроков
2023.04.22 14:38
2
13 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»
2023.04.13 20:56
5
«Манчестер Юнайтед» готов продать восемь футболистов
2022.07.04 23:32
Джонс может покинуть «МЮ» после 11 лет в клубе. На него претендуют 3 клуба АПЛ
2022.06.19 17:04
Джонс не захотел переходить из «МЮ» в «Бордо» (Фабрицио Романо)
2022.01.31 09:30
1
«Бордо» арендовал Фила Джонса с 25-процентным покрытием зарплаты (Марк Мешенуа)
2022.01.29 22:52
1
Фил Джонс после 11 лет в «МЮ» может перейти в «Бордо»
2022.01.29 20:42
2
Джонс сыграет за «Манчестер Юнайтед» впервые за 708 дней
2022.01.03 20:40
Джонс может перейти в «Бенфику» после десяти лет в «МЮ»
2021.12.22 12:37
1
Джонс может покинуть «Манчестер Юнайтед» после десяти лет в клубе. В нем заинтересован «Вест Хэм»
2021.07.29 00:41
Ромеро и Джонс не попали в заявку «Манчестер Юнайтед» на остаток сезона АПЛ
2020.10.20 20:07
Сульшер хочет летом отпустить в другие клубы пятерых игроков. Санчес, Лингард – в списке
2020.04.11 00:37
1
Фото
Защитник «МЮ» Джонс забил гол впервые за 2150 дней
2020.01.27 01:37
3
Фото
«Фил Джонс гордился бы». Стерлинг пошутил над своим фото с матча ЛЧ с «Динамо» З
2019.12.11 23:47
2
Metro: игроки «МЮ» недовольны продлением контрактов со Смоллингом, Янгом и Джонсом
2019.05.25 15:18
4
Восемь игроков «МЮ» из-за травм не сыграют с «Кристал Пэлас». Участие Рэшфорда в матче остается под вопросом
2019.02.26 16:25
4
Джонс: «В начале сезона «МЮ» был посмешищем»
2019.02.11 14:39
2
Фото
Джонс продлил контракт с «МЮ» до 2023 года
2019.02.08 12:49
6
Джонс: «Сульшер вернул в «Манчестер Юнайтед» счастливое время»
2019.02.03 12:58
2
Фото
В сборной недели АПЛ по версии Whoscored – четыре игрока «Уотфорда» и ни одного футболиста «Манчестер Сити»
2018.12.24 14:41
1
Джонс – первый с 2011 года игрок «МЮ», забивший в свои ворота в ЛЧ. Семь лет назад это сделал он же
2018.12.13 15:29
7
Моуринью: «Даже если мы не выиграем у «Янг Бойз», то все равно не будем зависеть от других результатов»
2018.11.27 09:08
Sport.es: Моуринью летом намерен продать многих игроков «Манчестер Юнайтед»
2018.03.19 15:51
8
Фил Джонс может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Эвертон»
2018.03.15 01:23
Фил Джонс убежден, что можно догнать «Манчестер Сити» в АПЛ
2018.01.17 12:41
4
Моуринью не включил Мхитаряна в заявку на игру с «Арсеналом»
2017.12.02 12:08
6
1
2
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Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
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21:58
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Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
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Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
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19:27
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