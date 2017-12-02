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    • Моуринью не включил Мхитаряна в заявку на игру с «Арсеналом»

    Моуринью не включил Мхитаряна в заявку на игру с «Арсеналом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не был включен главным тренером Жозе Моуринью в заявку на гостевой матч 15-го тура АПЛ с «Арсеналом».

    По информации СМИ, португальский специалист не доволен формой 28-летнего футболиста в последних встречах.

    Кроме того, из-за травм в поединке с «канонирами» манкунианцам не помогут защитники Эрик Байи и Фил Джонс, и хавбек Маруан Феллаини.

    Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 2 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Manchester Evening News

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    02.12.2017 12:08
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    Комментарии (7)
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    Тraumtanzеr
    1512206595
    Очередного игрока похоронил.
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    ljrljr0505
    1512207515
    бежать Мхитаряну надо из МЮ, пока совсем форму не потерял.. не его это клуб
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    Ker0s
    1512209581
    Мерзкий португалишка.
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    Михаил Шевченко
    1512212271
    Это все уже было...Генрих ведь и раньше непопадал в состав по месяцу и больше,но потом набирал форму и был лучшим,возможно здесь просто проблема в физиологии...ну да,он мог от играть за Шахтер 40 матчей за сезон,но из них 95% соперников были вообще никакущими.А Вот итв Дортмунде и в Манчестере ему просто не хватает сил на все матчи
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    yarik1_78
    1512216520
    Сливает ару!
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    ologreds
    1694991821
    numo527847
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