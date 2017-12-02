Моуринью не включил Мхитаряна в заявку на игру с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не был включен главным тренером Жозе Моуринью в заявку на гостевой матч 15-го тура АПЛ с «Арсеналом».

По информации СМИ, португальский специалист не доволен формой 28-летнего футболиста в последних встречах.

Кроме того, из-за травм в поединке с «канонирами» манкунианцам не помогут защитники Эрик Байи и Фил Джонс, и хавбек Маруан Феллаини.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 2 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.