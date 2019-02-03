Джонс: «Сульшер вернул в «Манчестер Юнайтед» счастливое время»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал об эмоциях, которые есть в команде от работы главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец пришел в клуб в декабре.

«В раздевалке появилась свежесть. У него получилось вернуть счастливое время. Сульшер хорошо общается с командой. Он предельно честен с игроками, а мы именно этого и хотим. Тем не менее, пока что мы ничего не добились», – сказал британец.