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    Джонс: «Сульшер вернул в «Манчестер Юнайтед» счастливое время»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал об эмоциях, которые есть в команде от работы главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец пришел в клуб в декабре.

    «В раздевалке появилась свежесть. У него получилось вернуть счастливое время. Сульшер хорошо общается с командой. Он предельно честен с игроками, а мы именно этого и хотим. Тем не менее, пока что мы ничего не добились», – сказал британец.

    • «Юнайтед» идет в АПЛ шестым.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.
    • Предыдущий тренер манчестерцев – Жозе Моуринью.

    Источник: Sky Sports

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    03.02.2019 12:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:33

      Пока все идет как нельзя лучше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан 3 февраля 2019, 13:24

      Если ты будешь играть нормально, то может и добьется МЮ чего-то.

      0
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