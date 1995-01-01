В сборной недели АПЛ по версии Whoscored – четыре игрока «Уотфорда» и ни одного футболиста «Манчестер Сити»

Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал сборную 18-го тура АПЛ.

В команду недели вошли четыре игрока «Уотфорда», три представителя «Манчестер Юнайтед», два футболиста «Тоттенхэма» и по одному игроку из «Лестера» и «Ливерпуля».

Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Хосе Холебас («Уотфорд»).

Полузащитники: Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Этьенн Капу, Роберто Перейра (оба – «Уотфорд»).

Нападающие: Гарри Кейн, Хонг-Мин Сон (оба – «Тоттенхэм»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).