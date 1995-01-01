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    В сборной недели АПЛ по версии Whoscored – четыре игрока «Уотфорда» и ни одного футболиста «Манчестер Сити»

    Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал сборную 18-го тура АПЛ.

    В команду недели вошли четыре игрока «Уотфорда», три представителя «Манчестер Юнайтед», два футболиста «Тоттенхэма» и по одному игроку из «Лестера» и «Ливерпуля».

    Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).

    Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Хосе Холебас («Уотфорд»).

    Полузащитники: Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Этьенн Капу, Роберто Перейра (оба – «Уотфорд»).

    Нападающие: Гарри Кейн, Хонг-Мин Сон (оба – «Тоттенхэм»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

    Источник: Whoscored

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +719

      AZ 1 час назад

      Так Сити слили аутсайдеру дома... Естественно никого не будет

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