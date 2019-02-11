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    Джонс: «В начале сезона «МЮ» был посмешищем»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс прокомментировал текущие результаты команды в этом сезоне.

    «Возможно, мы были немного посмешищем в начале сезона, но точно не сейчас. Мы доказали это в последних 10-ти или 12-ти матчах. Мы совершенствуемся, все еще становимся лучше.

    Это было тяжело для всех: клуба, болельщиков. Но это значит стать сильнее.

    Я уже говорил, что мы еще ничего не достигли. Мы не питаем иллюзий, но мы движемся в правильном направлении.

    Мы знали, что можем попасть в топ-4. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться и набирать очки.

    Последовательность является ключевой в любом виде спорта и футбол не является исключением. Мы двигаемся вместе, нам нужно набирать обороты и очки. Наступает трудный период, но вам хочется сыграть в этих матчах», – сказал Джонс.

    После 26-ти туров «Юнайтед» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Goal

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    11.02.2019 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 11 февраля 2019, 21:42

      МЮ уже не посмешище, но Джонс до сих пор остался таким :)

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 февраля 2019, 20:07

      главный клоун уехал и все нормуль!)

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