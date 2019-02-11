Джонс: «В начале сезона «МЮ» был посмешищем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс прокомментировал текущие результаты команды в этом сезоне.

«Возможно, мы были немного посмешищем в начале сезона, но точно не сейчас. Мы доказали это в последних 10-ти или 12-ти матчах. Мы совершенствуемся, все еще становимся лучше.

Это было тяжело для всех: клуба, болельщиков. Но это значит стать сильнее.

Я уже говорил, что мы еще ничего не достигли. Мы не питаем иллюзий, но мы движемся в правильном направлении.

Мы знали, что можем попасть в топ-4. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться и набирать очки.

Последовательность является ключевой в любом виде спорта и футбол не является исключением. Мы двигаемся вместе, нам нужно набирать обороты и очки. Наступает трудный период, но вам хочется сыграть в этих матчах», – сказал Джонс.

После 26-ти туров «Юнайтед» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.